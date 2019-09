Dauer Propaganda hilft der AFD

Die AFD ist der eindeutige Wahlsieger in Brandenburg und Sachsen. Das ist Fakt. Stellt sich die Frage warum? Eine Antwort allein würde nicht zum Ziel führen. Aber die schwachsinnige Propaganda der etablierten Parteien, wie der SPD, der CDU und der kommunistischen Linken, die noch vor Jahren das gleiche Problem hatte, als SED/PDS Nachfolgepartei, spielt den Alternativen in die Hände. Kaum ein Wort wird nach der Wahlniederlage darüber gesprochen, das die Politik dieser drei einfach „Scheisse“ ist, nein einfacher ist es ja sich an der AFD abzuarbeiten.

Und der Wähler hat das begriffen und wird, nach dem Motto, jetzt erst recht, sein Kreuz auch in Zukunft bei der AFD machen.

Eins muss der SPD klar sein, diese Partei braucht kein Mensch mehr! Verlogen wie die Beispiele „Schulz und Scholz“ zeigen, dauernde Ankündigungen von Steuererhöhungen (Grundstückssteuer/Renten usw.) haben die SPD umwählbar gemacht. Auch das Kasperletheater um den Parteivorsitz ist nur noch nervend.

Aber auch die CDU mit ihrer dauer langweiligen und orientierungslosen AKK ist schwer zu ertragen. Die Frau ist jetzt auch noch Ministerin für das wichtigste Amt in Deutschland, obwohl ihr das eigentlich zu viel Arbeit wäre, wie sie mal sagte. Aber das Verteidigungsministerium kann sie nebenbei führen – die Frau ist untragbar. Und wenn ich dann noch die Wahl habe, konservativ zu wählen, dann braucht es keine CDU mehr.

Fazit: Die sogenannten großen Parteien wurden abgestraft, lernen nicht dazu, erkennen nicht die wahren Gründe für diese Pleiten. Denn es ist einfacher mit populistischer Propaganda, den Finger auf die AFD zu richten als seine Fehler zu erkennen oder zu korrigieren. Und will man nun ¼ der Bevölkerung in den neuen Bundesländern, als Abschaum behandeln, weil sie demokratisch gewählt haben? Oder muss man sie nicht mit ins „Regierungsboot“ hohlen? Schnell würde die AFD an ihre Grenzen kommen, mit dem Personal was ihnen zur Verfügung steht. Ganz zu schweigen von ihrem Parteiprogramm!