Deutschland und die EU lässt Flüchtlinge ersaufen

Nachrichten vom Massensterben im Mittelmeer. Ein Land wie Deutschland und eine EU die sich zivilisiert nennen, lässt vor ihrer „Haustür Menschen jämmerlich ertrinken“. Eine Schande ist dieses, unser Land und die hochgepriesene EU. Ohne die geringsten Skrupel werden Flüchtlinge im Mittelmeer zum Ersaufen freigegeben.

Gäbe es nicht noch die eine oder andere Hilfsorganisation, wären es tausende mehr. Leichen und Leichenteile würden zur Abschreckung in dem Meer schwimmen, indem wir, die heiligen Europäer unseren Urlaub badend verbringen.

Dieses Deutschland, diese EU ist ein Haufen von Narzissten, wo jedes Land mit seiner politischen Führung, nur darauf bedacht ist, dass die Kasse stimmt.

Jeder „scheiß Populist“, irgendeiner rechten oder linken Partei, ist mir lieber als ein Juncker, eine Merkel, Macron und Co, die ach so heuchlerisch von einer EU sprechen, die sowas von menschlich und gut für uns alle sein soll.

TV Nachrichten und Medien verschweigen Massensterben

Und dann dieser Söder und seine populistischen Kumpels von der CSU, die Kreuze aufhängen und Flüchtlinge zu Asyl Touristen machen. Ihr seid keine Christen, ihr seid Armselig. Vom Volk legitimiert. Und wir die Bürger und Wähler? Wir sind noch größere Schweine!

Wir haben die gewählt. Wir, jammern über ein paar Flüchtlinge mehr. Jeder von uns trägt Schuld und Verantwortung für jeden Menschen, der im Mittelmeer ertrinkt. Wir sind überspitzt gesagt verantwortungslose Mörder.

Kein Stück besser reiben wir unsere Hände in Unschuld. Und Millionen gehen in die Kirche, beten ihre Götter an. Sprechen von Menschlichkeit, um anschließend, mit einer Pizza in der Hand von TV Sendern, in ein Reich der Glückseligkeit geschickt zu werden.

Denn auch unsere von„Fake News erhabenen Nachrichtensender“ und so guten Journalisten, verschweigen uns das massenhafte Sterben im Mittelmeer. Bezahlt vom deutschen Bürger, der somit auch Komplize ist. Also, auf was soll ich stolz sein?

Foto für diese Nachrichten und News stammen von: Bess Hamiti von Pixabay