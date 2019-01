Explosion – Schwerer Anfall bei Donald Trump

Anzeige:

Mauerstreit und Shutdown bringen nicht nur die Demokraten in Bedrängnis, sondern haben jetzt ein prominentes Opfer gefunden. Donald Trump, der Mister Präsident der USA, ist vor Wut wohl fast Explodiert. Er bekommt einfach seine Mauer nicht, was ihn völlig fertig macht und ihn überlegen lässt, ob er diktatorische Maßnahmen ergreifen kann, um sich zum König der Welt ausrufen zu lassen.

Nein – Quatsch, das war blöde Satire, er will einfach nur den „Nationalen Notstand“ ausrufen um kaiserlich per Anordnung, ein Trump – Denkmal für die nächsten tausend Jahre, an der Grenze zu Mexiko errichten lassen.

Aber was ist gegen „hunderte Kilometer Mauer“ einzuwenden? Heutzutage ist sowas Kunst und Graffitis sowie hübsche Wandmalereien werden diese Mauer zu einem Denkmal und Wallfahrtsort für Terroristen – äh natürlich Touristen meine ich machen. Steuereinnahmen werden Sprudeln und diese Gegend zu einem Landesteil der USA machen, wo Milch und Honig fließt.

Auch könnte ein neuer „Tramptower“ (extra zusammengeschrieben, weil er so groß ist) entstehen, aber auch viele kleine davon, mit freiem Blick auf die Mauer mit kleinen Mexikanern drauf. Was für ein Ausblick!

Bild – Foto von jpeter2 – by Pixabay

Grammatik und Rechtschreibfehler sind bewusst gesetzt – oder nicht geändert – die Red.