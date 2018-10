Mietpreiswucher in Berlin – Schuld und Unschuld

Breaking News Nachrichten Berlin: Wer trägt die Schuld am Mietpreiswucher in der deutschen Hauptstadt? Der Mietwucher in Berlin wird seit Jahren beklagt, doch die Situation in der Hauptstadt verschlimmert sich diesbezüglich weiterhin. Auch die geplante Mietpreisbremse wird daran wenig ändern. Die Ursachen für den Mietwucher sind sicherlich vielfältig. Bekanntlich wird der Preis immer durch die Nachfrage bestimmt.

Nachrichten Agenturen berichten: Berlin war in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein El Dorado für Anleger mit spekulativen Absichten. Und die Entwicklung hat ihnen recht gegeben. Kein Vermieter in einigermaßen attraktiver Lage muss heute noch fürchten, seine Wohnung nicht vermieten zu können. Der Zuzug und inzwischen auch Wegzug aus Berlin ist enorm. Selbst in Kleinstädten rund um die Hauptstadt finden sich heute kaum noch günstige Wohnungen.

Werbung:









Berlin breitet sich immer mehr aus

War vor wenigen Jahren gerade im Osten und Norden Berlins noch der Hund begraben, findet sich heute hier kaum mehr ein Bauplatz oder attraktive bezahlbare Wohnungen. Aller Wohnraum, der mit Bahn oder S-Bahn zu erreichen ist, ist nachgefragt. Der Bauboom gründet sich sicher nicht zuletzt auf den niedrigen Zins. Wenn da mal nicht doch noch eine Immobilienblase platzt.

Neulich war in einem Dorf nahe Berlin zu beobachten, wie ein Haus innerhalb eines Tages gebaut wurde. Während die einen ihr Heil also außerhalb der Stadtgrenzen suchen, halten viele andere an Berlin fest. Hinzu kommt, dass stetig junge Leute nach Berlin ziehen. Nicht wenige von ihnen kommen aus den alten Bundesländern oder aus anderen Ländern und haben einen gewissen finanziellen Hintergrund.

Viele können Finanziell nicht mehr mithalten

Für Leute aus westdeutschen Großstädten oder gar aus skandinavischen Ländern, aus Großbritannien oder den USA sind auch hohe Berliner Mieten vergleichsweise immer noch günstig. Alsdann bekommen die oft gut ausgebildeten Neuberliner auch attraktive Jobs. Da kann manch alteingesessener Berliner nicht mehr mithalten.

Die Gentrifizierung siehe Wikipedia greift so auch zunehmend in Außenbezirken um sich. Natürlich hat auch der Senat viel zu viele Immobilien verkauft und es versäumt, sozial verträgliche Mietwohnungen zu bauen. Zu den vielen armen Berlinern kommen nun auch noch tausende Flüchtlinge hinzu, die Wohnraum brauchen.

Werbung: