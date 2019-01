Schlank werden mit Jens Spahn

Anzeige:

Es ist vollbracht die Methode Spahn könnte der politische Durchbruch werden. Was Frauen immer tun und meist erfolglos ist – Diät & das Abnehmen, soll schon bald nach den 2.0 Vorstellungen und dem Programm „ Schlank mit Jens“ zu optimalen Erfolgen führen. Folgt man den Gedankengängen des Bundesgesundheitsministers, braucht keine Frau, oder Mann oder etwas anderes, Angst zu haben vor Fettpolstern.

In der Wunderwelt von „ Ich versteh die Welt und Euch“ gemeint ist der niedliche Minister für Gesundheit, gibt es für alle Menschen mit zu viel Fettpolstern die ultimative Lösung! Fett weg durch Absaugen! Das ist die wahre alternative für Deutschland und soll Kostenlos sein.

Übernehmen werden oder sollen diese Kosten, die Krankenkassen, evtl. aber auch nur von den „dauerdünnen Alten“, die kein Mensch braucht. Denen könnte man doch das geringe Pflegegeld streichen. Mit der Begründung: Kleingeld wird nicht Ausbezahlt.

Das bedeutet für uns Menschen in Deutschland – Fressen was das Zeug hält, Hamburger, Pizza & Fastfood ohne Ende, einfach Schlemmen ohne Gewissensbisse, Bier saufen und Cola rein schütten bis kurz vorm Kollaps. Und dann, wenn sich die Rundungen von Geil, auf Fett umgestellt haben, kommt die Methode Spahn zum Zug …. FETT – ABSAUGEN.

AFD ein Gesundheitsprogramm für Deutschland

Und ich würde mir dazu noch wünschen, das es dafür ein extra Ministerium gibt. Mit den ergreifenden Namen: Alternativlose Fettabsaugung Deutschland – kurz AFD. Das wäre so schön, endlich Hoffnung und grenzenlose Glückseligkeit für zu Fette und dekadente Weiber und Kerle und andere Geschlechter.

Ein Jahr Fressen, was man will und dann 20 Minuten Fett absaugen, Donnerwetter noch mal. Und die Ärzte und anderes Personal, wären endlich mal ausgelastet und entlastet von Alten und Demenzkranken oder von „Depression Geschüttelten“ jungen Menschen & „Burn Out Versagern“.

Und das alles Dank einer großen Idee, eines kleinen Ministers. Danke Jens! Vielleicht kannst DU damit Kanzler, ein Traum würde wahr werden. Die „deutsche Regenbogen Republik“ mit dauerdünnen Speckfreien und guten Menschen. Was für ein Traum und erst recht wenn dann noch der Weltfrieden das Zepter übernimmt.